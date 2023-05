Karl Chabot, Jasmine Kavadias Landry et Jessica Zegarelli. Source: Lavery

Le cabinet Lavery a procédé à la nomination de trois nouveaux avocats dans son équipe. Il s’agit deet« Nous avons le plaisir d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux membres au sein de notre équipe! », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Karl Chabot est membre du groupe de litige et règlement de différends du cabinet. Il se spécialise en litige civil et commercial, en droit de la santé, en droit immobilier, en responsabilité civile et professionnelle et en services financiers.Avant de rejoindre Lavery, Me Chabot a été avocat chez Ménard Martin Avocats, chez De Grandpré Chait puis chez LCM Avocats. Il a également été conseiller juridique principal pour Desjardins. Il est présentement administrateur de l’Ordre des dentistes du Québec et professeur à l’École du Barreau.« Grâce à une approche centrée sur les besoins de ses clients, il opte pour la résolution rapide et permanente de tout conflit, en usant de pragmatisme et d'efficacité afin de proposer des solutions viables et durables à ses clients », ajoute le cabinet.Ce Barreau 2015 détient un baccalauréat de l’Université d’Ottawa, un Juris Doctor et un D.E.S.S en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.Jasmine Kavadias Landry est membre du groupe de litige et règlements de différends du cabinet. Sa pratique se concentre sur les litiges civils, commerciaux et de droit public.Avant de rejoindre Lavery, Me Kavadias Landry a travaillé en tant que chef des communications pour la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé. Elle a aussi été stagiaire en droit chez Beiersdorf puis avocate chez Borden Ladner Gervais.Selon le cabinet, cette Barreau 2018 « représente et conseille des sociétés publiques et privées, notamment des organismes publics, dans des dossiers en matière de litige administratif et constitutionnel ».Jasmine Kavadias Landry détient un baccalauréat en communications politiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal puis une maîtrise en relations internationales à l’Université d’Ottawa.Jessica Zegarelli est membre du groupe droit de la famille, des personnes et des successions.Elle concentre sa pratique en droit de la famille, incluant des dossiers de divorce, de séparation, de partage de biens, de temps parental et de recours alimentaires pour enfants et conjoints.Avant de rejoindre Lavery, cette Barreau 2019 a travaillé comme étudiante en droit puis avocate chez Alepin Gauthier Avocats.Selon le cabinet, Me Zegarelli « a œuvré dans plusieurs dossiers complexes tant à la Cour supérieure qu'à la Cour d'appel du Québec comportant des questions de temps parental et alimentaires litigieuses ainsi que des enjeux financiers d'envergure impliquant notamment des sociétés et des fiducies familiales ».Jessica Zegarelli détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a également étudié le droit à l’Université du Costa Rica.Durant ses études, elle s’est impliquée en tant que membre du Comité du droit de la famille en plus d’avoir collaboré avec le professeur Alain Roy dans plusieurs projets à titre de bénévole.