De plus en plus de cabinets veulent voir leurs avocats retourner au bureau. Et certains n’hésitent plus à mettre de la pression - monétaire - pour convaincre les récalcitrants.Les cabinets ont de bonnes raisons pour encourager ce retour. Nombre d’entre eux souhaitent solidifier la culture d’entreprise, ou encore faciliter la formation.Mais à l’issue de trois ans de pandémie, beaucoup d’avocats ne sont pas pressés de revenir au bureau sur une base régulière. Ils se sont habitués à travailler depuis leur domicile, trouvant le moyen d’obtenir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.Les cabinets ont commencé par inviter leurs avocats à venir plus souvent au bureau, quitte à devenir de plus en plus insistants sur l’importance de ce retour. Mais que faire quand les recommandations ne suffisent toujours pas ?Le cabinet international Simpson Thatcher pense avoir trouvé le moyen de convaincre définitivement ses associés. La direction du cabinet a organisé une réunion pour annoncer que son plan de retour au bureau restera inchangé. Les avocats devront être présents au bureau trois jours par semaine.Et pour convaincre ses associés de respecter le plan de retour au bureau - qui était appliqué de façon laxiste -, le cabinet leur a envoyé quelques jours plus tard un courriel pour les inviter à vérifier les récentes mises à jour des politiques du cabinet.C’est que, entretemps, la direction du cabinet a discrètement modifié ses politiques pour relier l’assiduité et le versement des bonus. Le non-respect de l’assiduité peut affecter l’éligibilité aux bonus, mentionne désormais le document.La méthode a été diversement appréciée, rapporte Above the law, qui cite des sources internes au cabinet. Il a été déploré que le lien entre assiduité et bonus n’ait pas été énoncé lors de la réunion.Quant au fond du problème, on en saura davantage dans les mois à venir. Le cabinet coupera-t-il vraiment les bonus des associés trop absents ? Ces derniers accepteront-ils cette nouvelle règle, ou se tourneront-ils vers un cabinet plus tolérant en matière de télétravail ?