Me Marco Lagacé. Source: LinkedIn

Mea rejoint les rangs de BCA Avocats à Montréal le 27 février dernier, après sept ans passés chez Prévost Fortin d’Aoust à Saint-Jérôme, comme étudiant, stagiaire puis avocat.Pourquoi ce saut ? « C’est moi qui l’ai décidé, explique-t-il. J’ai rejoint un ancien mentor qui travaillait chez PFD, Me. Il m’a montré les rouages du métier, si on veut. »Il ajoute qu’ayant rencontré les associés de Me Laplante chez BCA avant son embauche, il lui paraissait évident de travailler avec eux. « On partage les mêmes visions de la profession, dont les valeurs de conciliation travail-famille, et ç'a beaucoup joué dans la balance. »Celui a toujours travaillé en droit des assurances et en responsabilité municipale, explique que ce dernier volet était particulièrement présent chez PFD. « C’est aussi une expérience que j’apporte chez BCA », relève-t-il.Dans cette équipe de neuf avocats, il travaille désormais davantage sur des dossiers en assurances et en responsabilité civile générale. Des mandats plus variés, selon lui, et des dossiers dont il apprécie l’aspect litige.« En responsabilité municipale, ça peut être des refoulements d’égouts, des bris d’aqueducs, des chutes… On a aussi des dossiers de responsabilité du fabricant, tout ce qui peut toucher au droit des assurances, mais à peu près toujours dans un volet de défense. »Diplômé d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Sherbrooke, Me Lagacé, qui a joué au football toute sa jeunesse et entraîne aujourd’hui des jeunes, est né en Abitibi-Témiscamingue et a grandi à Saint-Jérôme.Il explique que sa vocation d’avocat est un peu arrivée par hasard, naturellement et par affinités, alors qu’il ne vient pas du tout d’un milieu juridique.