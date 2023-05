Les associésetont donné une conférence à Paris sur l'intelligence artificielle, les stratégies de propriété intellectuelle et les modèles d'affaires, en compagnie dede BCF GLOBAL,d’OVHcloud,d’Herald,de MORFO etde Draft & Goal.Ils ont discuté de la brevetabilité de l'IA aux États-Unis et en Europe, des stratégies de licences, d’autres formes de protection de l'IA et des impacts du RGPD sur l’AI.La rencontre mensuelle du M&A Club Canada a récemment eu lieu au sein du cabinet Lavery, dans les bureaux de Montréal.Brahm Elkin, le fondateur du M&A Club Canada s’est réjoui de cet événement sur LinkedIn « Discussion animée et constructive aujourd'hui au M&A Club Montréal avecetet les membres du M&A Club ».Le cabinet est partenaire de l’événement L’assurance ROCK pour WICC Québec qui a eu lieu ce jeudi 18 mai.La mission de WICC ? Recueillir des fonds pour encourager la Société canadienne du cancer dans ses efforts pour financer la recherche et favoriser l’éducation.Blake a récemment organisé une réunion avec ses anciennes équipes du bureau de Montréal.« C’était l’occasion idéale de se rattraper et de se remémorer ses souvenirs. Nous attendons avec impatience la prochaine fois », a indiqué le cabinet sur LinkedIn.