Me Michèle Archambault-Morin. Source: LinkedIn

Meest avocate chez Alepin Gauthier Avocats et Notaires à Montréal depuis le 8 mai, en propriété intellectuelle et litige civil et commercial. Elle y effectuait auparavant un stage, depuis octobre 2022.La Barreau 2023 dit avoir été attirée par ce cabinet pour son caractère multidisciplinaire. « Ça m’a permis, dès mon stage, de travailler dans un éventail de domaines et avec plusieurs avocats, mais aussi de mieux cerner mes champs d’intérêt », explique-t-elle.C’est précisément le litige civil et commercial ainsi que la propriété intellectuelle qui ont retenu le plus son attention.« J'ai découvert un intérêt au cours de mon stage pour la procédure et le fait de plaider à la cour, ajoute-t-elle. Certains peuvent être parfois fébriles à l’idée de plaider à la cour, mais personnellement j’ai eu la chance de le faire durant mon stage, et j’ai beaucoup aimé ça ! C’est une telle adrénaline, je ne m’attendais pas du tout à ressentir ça. »Elle apprécie chez Alepin Gauthier Avocats et Notaires le caractère familial du cabinet. Cela ajoute selon elle une dimension humaine à la profession.« Les gens avec qui je travaille représentent une équipe extraordinaire, il y a autant des personnes plus expérimentées, des séniors, que des gens plus jeunes, et cela permet une collaboration et une entraide très intéressantes », note aussi l’avocate originaire de Montréal et adepte d’entraînements sportifs.Me Archambault-Morin a étudié à l’Université de Montréal où elle a à la fois un baccalauréat en science politique et économie et un certificat en droit, et à l’Université d’Ottawa, où elle a décroché une licence en droit civil.