Michel Gagné

a rejoint Ekitas avocats et fiscalistes inc. à Laval le 20 février dernier. Un tout nouveau défi pour celui qui n’a jamais travaillé au sein d’un cabinet d’avocats, mais qui est très curieux de cet univers.« Le fait qu’il s’agisse d’un nouveau poste de directeur général, qu’il y ait beaucoup de choses à mettre en place, et qu’Ekitas imagine pour les prochaines années une grande progression du personnel, sont des choses qui ont fait pencher la balance de leur côté », détaille-t-il.Il souhaitait en apprendre plus sur le milieu juridique et apporter son expérience en gestion pour permettre au cabinet, qui offre principalement des services en fiscalité, d’atteindre ses objectifs, et notamment celui de grossir son équipe, aujourd’hui composée de 18 personnes.Aussi, parmi ses principaux mandats, la révision de processus et l’embauche d’avocats. « L’intégration s’est vraiment faite facilement », souligne-t-il.Il était auparavant vice-président aux relations clients chez Primaco, un cabinet de courtiers en assurance, depuis plus de douze ans. Il faisait ainsi déjà de la gestion de personnel, et pour lui, « peu importe le domaine, cela reste la même chose ».M. Gagné est diplômé d’une mineure en santé et sécurité de l’Université TÉLUQ obtenu en 2004 et d’un certificat en relations industrielles décroché bien plus tard à l’Université de Montréal, en 2016.