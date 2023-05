Valentine Fau. Source: Centre de recherche en droit public

Rachel Chagnon. Source: Université du Québec à Montréal

Lucie Lauzière. Source: Université Laval

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.vient tout juste de remporter le prix d’excellence pour sa thèse de doctorat « Les droits de l’enfant sous l’angle du régime de régulation post-moderne » de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec (APDQ). Remis à chaque année, ce prix est accompagné d’une bourse de 2 500 $.Sous la direction de Pierre Noreau, la thèse de Valentine Fau fait la mise en commun de deux volets, « c’est-à-dire l’analyse des droits de l’enfant à travers un cadre théorique spécifiquement constitué qui permet d’envisager de nouvelles perspectives pour ce champ juridique ».En parallèle de sa thèse, Valentine Fau a travaillé dans le milieu de la recherche académique au sein de différents centres et organismes dont le Centre de recherche en droit public (CRDP), le projet Accès au droit et à la justice (ADAJ) ou encore le Centre for Human Rights and Legal Pluralism de l’Université McGill.Dans un autre ordre d’idées, la Faculté de droit de l’Université a récemment été représentée lors de la dernière édition du Concours de plaidoirie Charles-Rousseau, un concours de procès simulé en droit international public général en langue française.L’équipe composée deeta été préparée parainsi que par l’étudiante. Miriam Cohen tenait à souligner l’excellente performance de l’équipe qui a remporté sa joute de classement contre l’Université de Toulouse et l’Université de Bretagne Occidentale.Le Conseil d’administration de l’UQAM a nomméà titre de doyenne de la Faculté de science politique et de droit pour le 1er juin 2023. Elle succédera à Jean-Pierre Beaud, qui agit comme doyen intérimaire depuis le 25 août 2022.Docteure en histoire et titulaire d’une maîtrise en droit, Rachel Chagnon est professeure au Département des sciences juridiques depuis 2007. Elle en est la directrice depuis le 1er juin 2021. De 2014 à 2020, elle a dirigé l’Institut de recherche et d’études féministes.« Je remercie chaleureusement madame Chagnon d’avoir accepté ce mandat très important pour notre université. Je serai heureux de travailler avec elle au cours des cinq prochaines années. Je lui souhaite le meilleur des succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions », a souligné le recteurL’équipe participant au concours de plaidoirie Charles Rousseau en droit international public de 2023 a remporté le prix du 3e meilleur mémoire écrit du concours parmi les 19 universités représentées cette année.L’équipe étudiante, entraînée par le doctorant, était composée deetDans la classification finale des meilleurs plaideurs du concours, Geneviève Massé s’est classée 10e et Alexandre Pepin 6e. « Il s’agit d’un résultat très positif pour notre Université », a avoué le professeur, tout en précisant que l'Université Laval faisait un retour en force en tant que compétitrice à ce concours de plaidoirie grâce à la collaboration du professeurqu'il remercie chaleureusement.Le Conseil d’administration de l’Université Laval a nommé la professeurecomme vice-doyenne aux études et à l’expérience étudiante et secrétaire de la Faculté de droit à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 30 juin 2025.Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis le 1er septembre 1992, Lucie Lauzière est spécialiste en matière de méthodologie de la recherche juridique, de droit professionnel, de droit disciplinaire, de légistique et d’interprétation des lois.Elle est aussi présidente du Comité des équivalences qui a pour mandat « de déterminer la marche à suivre des candidats et candidates ayant acquis une formation juridique à l’extérieur du Québec ou du pays et désireux de pratiquer le droit au Québec ».« Lucie Lauzière est une personne respectée, dévouée et appréciée, tant par les étudiants et étudiantes, le personnel administratif que ses collègues professeurs et professeures », mentionne l’université.Aussi, le professeura été désigné lauréat du premier prix de l’édition 2022 du Prix Walter Owen pour son livre intitulé « L’aveu dans les traditions inquisitoire et accusatoire – Une histoire de l’aveu ».Cet ouvrage est consacré à l’étude de l’aveu dans les traditions pénales occidentales accusatoire et inquisitoire depuis le pré-droit grec jusqu’à nos jours.« Cette étude n’est pas l’œuvre d’un historien, mais celle d’un juriste qui a voulu explorer les origines, certes historiques, mais aussi épistémologiques, d’une règle de preuve pour comprendre son essence, ce qu’elle a été, ce qu’elle est et ce qu’elle pourrait devenir ».