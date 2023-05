Me Valerie Di Lena et Me Nayla El Zir. Source: Gowling WLG

Meet Merejoignent le bureau de Gowling WLG à Montréal.L’avocate rejoint le groupe restructuration et insolvabilité.Elle concentre sa pratique principalement dans les domaines du droit bancaire, du litige commercial, de l’insolvabilité et de la restructuration.Avant de rejoindre Gowling WLG, cette Barreau 2019 est passée par le cabinet BLG et Langlois avocats.C’est au sein du cabinet Dunton Rainville qu’elle a fait ses armes en tant qu’avocate.Mais sa carrière, c’est dans le milieu bancaire que Valerie Di Lena l’a démarrée. Elle a travaillé pendant quatre ans pour l’importante institution financière Toronto-Dominion.Une expérience qui lui a permis d’acquérir « une connaissance approfondie du secteur bancaire en y occupant diverses fonctions de conseil et de gestion », explique le cabinet sur son site.Valerie Di Lena est titulaire d'un baccalauréat en droit civil et d'un Juris Doctor de l’Université de Montréal. Elle a également un diplôme en business du Dawson College.Elle pratique le droit en anglais et en français, et parle couramment l'italien.Me Nayla El Zir œuvre, quant à elle, au sein du groupe cybersécurité et protection des données.Cette Barreau 2022 a démarré sa carrière en tant qu’avocate au sein du cabinet BCF.La jeune femme a accumulé les expériences professionnelles lorsqu’elle était étudiante en droit.Elle a notamment travaillé pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Ministère de la Justice du Canada.Tout comme Me Valerie Di Lena, elle a travaillé dans un autre domaine avant de suivre la voie du droit.Me Nayla El Zir a ainsi démarré sa carrière dans l’industrie pharmaceutique au sein du laboratoire Oméga.« Sa formation à la fois scientifique et juridique en fait un atout indéniable pour nos équipes », déclare le cabinet sur son site au sujet de sa nouvelle recrue.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa ainsi qu’un baccalauréat en science, biochimie et médecine moléculaire de l’Université de Montréal.