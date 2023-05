Dennis R. Vetrano, Jr. Sources: Law Office of Dennis R. Vetrano, Jr., LLC et TikTok

est un avocat américain qui se spécialise dans les divorces et qui travaille présentement à son compte. Il publie depuis 2020 des vidéos sur TikTok où il fait de la vulgarisation juridique et où il commente certaines décisions en droit de la famille.Dans une de ses dernières vidéos, relayée par TVA Nouvelles, il soutient que la principale cause des divorces est la fatigue chez les femmes.« Voulez-vous connaître le thème principal que j'observe fréquemment dans l'industrie du divorce ?Je vois des mères qui travaillent et qui font tout et je vois les maris qui se disent : ‘Je n'ai rien à faire ! Elle s'occupe des enfants, des courses, de la lessive, des repas et du travail. Pendant ce temps, je vais aller jouer et passer du temps avec mes amis’. C'est ça la raison principale qui explique les divorces… Les femmes sont fatiguées ».Dans cette vidéo cumulant plus de 7,7 millions d'écoutes et qui a engagé plus de 11 000 commentaires, on peut lire:« Après mon divorce, j'avais un enfant de moins à prendre en charge ».« Quand la femme demande le divorce, le mari se montre choqué et aveuglé. Tu le savais que tu ne faisais pas assez ta part, ne sois pas surpris ».« Nous ne sommes pas seulement fatiguées. Nous sommes malades ET fatiguées ».« Mon ex a eu le choc de sa vie après la séparation. Il m'a dit qu'il avait sous-estimé la difficulté de faire des tâches ménagères et de s’occuper de l'éducation des enfants ».À ce jour, Dennis R. Vetrano Jr. a plus de 396 000 abonnés et plus de 4.9 millions « j'aime ».