Me Andy Noroozi

Mea rejoint Services juridiques Evolex inc. à Montréal, un cabinet d'avocats œuvrant principalement en fiscalité et en litige fiscal. Il pratique aujourd’hui le droit auprès de MeIl a auparavant travaillé quatre ans et demi chez Stikeman Elliott à Montréal.Ce Barreau 2010 défend par exemple les intérêts de ses clients, ses particuliers et des entreprises, qui sont confrontés à des litiges fiscaux les opposant à Revenu Québec ou à Revenu Canada.« Ce que je trouve le plus valorisant dans un plus petit cabinet est le contact avec les clients, pointe-t-il. J’ai toujours aimé le sentiment de venir en aide à des contribuables qui se battent contre l’État et de les aider à se sortir d’une situation épineuse. J’aime la complexité du droit fiscal combinée à celle du litige. »Pourquoi avoir décidé de travailler auprès de Me Généreux ? Cela repose sur son profil et sa personnalité, assure Me Noroozi. « En plus d’avoir travaillé au ministère de la Justice du Canada et au contentieux de Revenu Québec en matière fiscale, il est un plaideur exceptionnel il a une approche axée sur l’obtention de résultats concrets pour les clients. »Leur pratique est dédiée en quasi-totalité au litige fiscal (civil et pénal), mais Me Noroozi précise effectuer également des mandats de litige commercial.L’avocat a débuté sa carrière en litige fiscal à Revenu Québec en 2010 avant d’obtenir une maîtrise en droit fiscal et de pratiquer le droit dans plusieurs cabinets en litige fiscal dont Starnino Mostovac en 2015.Il a plaidé devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel du Québec et la Cour d’appel fédérale.Me Noroozi est aussi syndic en chef de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Il enseigne le droit aux futurs avocats à l’École du Barreau du Québec.