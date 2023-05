Me Frédérique Turnier-Caron. Source: Facebook

Merejoint le cabinet Henri & Wolf après y avoir réalisé son stage du Barreau.Elle pratique en droit des technologies et en protection des renseignements personnels.« Bravo pour ta détermination et ton dévouement dans le secteur du droit de la technologie. C'est un grand honneur pour nous que tu aies choisi Henri & Wolf pour débuter ta pratique juridique », a déclaré avec engouement le cabinet sur LinkedIn.Son intérêt pour les nouvelles technologies, Me Frédérique Turnier-Caron l’a développé durant ses études.« À la base, je me cherchais beaucoup à la fac de droit, je me suis engagée dans mille et un projets, j’ai notamment aidé des amis à développer un logiciel qui offre différents services », confie la jeune femme à Droit-Inc.C’est à ce moment-là qu'elle découvre le domaine des nouvelles technologies. Le coup de cœur est total. « C’est un domaine où je voyais vraiment des gens me correspondre ».Le parcours professionnel de cette jeune assermentée se révèle particulièrement riche.Lorsqu’elle était étudiante, elle a notamment été analyste junior à la protection des données et vie privée pour les Systèmes De Sécurité Hitachi.Elle a également été chercheuse indépendante pour UNIDROIT, une organisation intergouvernementale dont l'objectif est d'harmoniser le droit international privé entre les pays.Mais avant de suivre la voie du droit, Me Frédérique Turnier-Caron a choisi la voie de la psychologie.« J’avais envie d’aider les gens. J’aimais ce que je faisais en psychologie, mais je ne me sentais pas à ma place, j’avais l’impression de me mentir à moi-même en restant dans le domaine ».Passionnée par l'argumentation, la jeune femme réalise alors qu’elle a « des instincts naturels d’une avocate ».Elle détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal.