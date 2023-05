Jamie Spannhake. Source: LinkedIn

Ça n’a l’air de rien, et pourtant. Trouver du temps libre chaque jour, en l’occupant comme on en a envie, et parfois à rien, est essentiel pour son équilibre.Dans un billet sur Attorney at Work,, écrivaine, coach pour avocats et conférencière américaine, cite une étude sur le temps libre dont la conclusion est que nous avons besoin de deux à cinq heures de temps libre chaque jour pour être les plus heureux.Manquer de ce temps, c’est être plus à risque de s’épuiser mentalement. Mais finalement, du temps libre, qu’est-ce donc ? Du temps pour faire autre chose que des obligations ? La coach pour avocats américaine explique que l’étude en question appelle cela du temps discrétionnaire. Soit du temps consacré à faire vraiment ce que nous souhaitons.Ce n’est pas tout à fait le temps qu’il reste une fois sa journée de travail terminée, c’est le temps qu’on garde pour soi, sans objectif particulier. Une fois cela posé, comment en trouver, et est-ce possible quand on est un avocat occupé ?La coach américaine a plusieurs conseils clairs. Le premier est de se débarrasser de certaines obligations. Et pour ce faire, il n’y a pas de secret. Elle suggère, si possible, de payer pour des services comme le ménage, les travaux du jardin, ou la cuisine de temps en temps.Le deuxième est de prioriser et de déléguer. Pour la conférencière, pas de doute, il s’agit des meilleurs outils de gestion du temps qu’elle connaisse. Il faut savoir décider de ne pas faire certaines choses, tout simplement parce qu’elles ne représentent pas nos plus hautes priorités.Et puis il y a ces tâches qu’on n’apprend pas toujours à déléguer alors qu’elles pourraient être effectuées par un assistant par exemple, comme le fait de filtrer ses courriels ou de gérer des factures impayées quand on est avocat solo. Elle évoque aussi l’automatisation, et propose de considérer certains systèmes technologiques susceptibles de gérer des tâches répétitives.Idem dans sa vie personnelle, si on est en couple, on peut se demander si les responsabilités sont vraiment effectuées à parts égales avec son ou sa conjoint(e). Jamie Spannhake suggère aussi, si on a des ados, de leur demander de s’occuper du souper un soir par semaine.Avoir plus de temps libre, c’est aussi savoir le gérer. Idéalement, ne pas le gâcher en faisant défiler les actualités de ses réseaux sociaux sur son téléphone, à moins que cela nous détende vraiment.Aller courir seulement si cela nous fait envie. Sinon, c’est y aller pour se donner un objectif, et cela peut alors constituer une forme d’obligation. Pareil pour le fait de cuisiner. Prendre le temps de cuisiner en se disant que ça réglera le problème du souper n’est pas la même chose que cuisiner parce que cela nous fait vraiment plaisir.La coach pour avocats croit aussi qu’il ne faut pas se mettre la pression pour s’amuser, pour sortir avec des amis à tout prix. Il peut s’agir de ne rien faire, sans culpabiliser pour autant. Prendre un vrai temps d’arrêt.Elle souligne par contre qu’avoir trop de temps libre n’est pas idéal. Avoir plus de cinq heures de temps libre par jour peut donner l’impression que nous ne sommes pas productifs et créer un sentiment plus négatif. Tout est une question d’équilibre !