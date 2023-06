Raoul Aimé Saint-Éloi et Sophia Arvanitis. Source: LinkedIn

« Nous accueillons chaleureusement les deux nouveaux membres de l’équipe Endlex :et», mentionne le cabinet sur LinkedIn.Raoul Aimé Saint-Éloi se joint au cabinet à titre d’avocat junior. Il pratique principalement en droit des affaires et se concentre sur l’accompagnement des entreprises à chaque étape de leur développement.Il conseille également ses clients sur un large éventail de sujets liés à la protection des renseignements personnels.Avant de rejoindre Endlex, Me Saint-Éloi a travaillé comme adjoint juridique chez Allen Madelin Lawyers, comme stagiaire en droit chez CAIJ et à l’Ordre des urbanistes du Québec. Il a aussi travaillé comme avocat chez 71 Legal.Durant ses études, ce Barreau 2021 s’est impliqué comme vice-président au Comité Droit Vers l'Avenir en plus d’avoir été co-fondateur et trésorier du Comité Diversité de son université. Il détient un diplôme en science environnementale de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Sophia Arvanitis se joint à titre d’étudiante en droit pour l’été 2023. Cette future avocate a un intérêt tant pour le droit des affaires que pour le litige civil et commercial.« Je suis impatiente de relever de nouveaux défis et de continuer à développer mes connaissances en droit des affaires au sein d’une équipe conviviale et dynamique », dit-elle sur LinkedIn.Durant ses études, elle s’est impliquée à titre de vice-présidente aux affaires externes de l’Association for Equity in Access to Justice de son université.Elle détient un baccalauréat en science politique et gouvernementale de l’Université Concordia. Elle complète actuellement son baccalauréat à l’Université d’Ottawa.« Nous sommes très heureux de les avoir au sein de l’équipe », conclut le cabinet.