Source: SpellBook

La jeune pousse canadienne SpellBook, anciennement connue sous le nom de Rally Legal, vient de lever 10,9 millions de dollars pour développer sa technologie basée sur l’intelligence artificielle.Moxxie Ventures a mené le financement, auquel ont participé Thomson Reuters Ventures, Inovia Capital, The LegalTech Fund, et Bling Capital.Ces investisseurs ont été séduits par la technologie de rédaction de contrats de SpellBook, qui se présente comme le premier produit de rédaction de contrats à fonctionner avec l’IA générative. La legaltech s’appuie notamment sur GPT-4 d’OpenAI, mais aussi sur d’autres technologies d’IA, afin de permettre aux juristes de rédiger et réviser des contrats trois fois plus vite. La technologie de SpellBook fonctionne directement dans le traitement de texte Word de Microsoft.SpellBook affirme fournir 600 équipes juridiques dans le monde. La legaltech soutient que 54 000 clients potentiels se sont inscrits sur sa liste d’attente.Le financement obtenu servira à embaucher des ingénieurs et des experts en IA, et à soutenir l’expansion de l’entreprise, qui compte bien développer son portefeuille de clients. SpellBook dit équiper 50 équipes juridiques supplémentaires chaque semaine.« Spellbook se dédie à l'autonomisation des avocats avec des outils d'IA qui les assistent sans effort dans leur travail habituel », commente Scott Stevenson, cofondateur et PDG de SpellBook, par communiqué. « Il est clair que l'IA va fondamentalement transformer chaque secteur, et l’explosion de la demande que nous avons constatée pour Spellbook prouve que notre approche a été adoptée. »