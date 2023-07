Me Peter Karavoulias. Source: Karavoulias Avocats

Corporation Service Alimentaire Ideal a récemment fait l’acquisition de Prime MTL Distribution, un important fournisseur de produits frais, notamment de fruits et de légumes. Cette transaction a pour but d’offrir une gamme complète de produits aux clients dans l’ensemble du Québec.Grâce à cette acquisition, Corporation Service Alimentaire Ideal pourra offrir une plus large sélection de produits à ses clients tels que les produits secs, les aliments frais et congelés et les emballages.« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Prime MTL Distribution », a déclaré, président de Corporation Service Alimentaire Ideal.« Ce mouvement stratégique est une étape cruciale vers notre objectif de nous positionner comme un distributeur à grande échelle, ce qui nous permettra de fournir à nos clients une gamme complète de produits de haute qualité », a-t-il dit.C’est l’avocatdu cabinet Karavoulias Avocats qui a représenté les deux entreprises dans la transaction.« Nous sommes très enthousiastes des possibilités offertes par cette acquisition et sommes convaincus qu'elle renforcera encore notre position sur le marché », a ajouté Petros Louladakis.Un des aspects qui distingue cette acquisition est « l’initiative de rétention des talents » qu’a entrepris la Corporation Service Alimentaire Ideal.Ainsi, l’entreprise familiale a été en mesure de garder les personnes clés qui possèdent une compréhension profonde de l’industrie.L’entreprise s’engage également à maintenir et à améliorer les relations existantes que Prime MTL Distribution a établies avec ses fournisseurs, tout en tirant parti de son vaste réseau pour étendre sa portée à de nouveaux marchés.