Me Sarah-Maude Dumont. Source: Facebook

Merejoint Morency Société d’avocats comme avocate en litige et droit municipal à Québec. Elle y était auparavant stagiaire et avait décroché son stage dans le cadre de la Course aux stages.Elle a reçu une pluie de félicitations sous l’annonce de sa nomination, sur LinkedIn. Le Barreau de Québec a partagé une photo de son assermentation et de celle de 10 autres finissants, qui a eu lieu le 5 septembre dernier.Avant de rejoindre Morency, Sarah-Maude Dumont a été technicienne en documentation chez Pharmalab, puis tutrice pour Tutorat Pro. Elle a également été rédactrice juridique à l’ACEF du Grand-Portage et a effectué un contrat de traduction juridique chez LexisNexis. Elle a aussi été examinatrice en soins dentaires chez Desjardins Groupe d’assurances générales.Durant ses études, elle a été bénévole pour Pro Bono Étudiants.Me Dumont est diplômée de l’Université Laval.