Merejoint Robic au sein de l’équipe litige.Il axe sa pratique sur les litiges et la résolution de différends en matière de propriété intellectuelle.La nouvelle recrue de Robic possède une expérience variée dans divers secteurs, tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements sportifs, ainsi que le matériel de défrichement et de déneigement.« Fortunat est un excellent atout pour notre équipe de professionnels chevronnés! », s’est réjoui le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre Robic, Me Fortunat Nadima Nadima a travaillé pendant plus de 8 ans chez Norton Rose.De 2017 à 2018, il a agi à titre de conseiller juridique adjoint à la Cour permanente d’arbitrage à La Haye.Pendant ses études de droit, il a également eu l’opportunité d’être rédacteur à la Revue de droit de McGill.Mais ce n’est pas tout. Particulièrement investi en tant qu’étudiant, il a aussi pris part au concours d’arbitrage commercial international Willem C. Vis et a entraîné l’équipe de la faculté de droit de l’Université McGill qui participe au tribunal-école Harold G. Fox en droit de la propriété intellectuelle.Me Fortunat Nadima Nadima est diplômé en droit de l’Université McGill.