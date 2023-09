Le cabinet vient d’inaugurer ses nouveaux bureaux à Joliette!L’heure est au sport du côté du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur. Depuis 4 semaines, les équipes de toutes les places d’affaires se sont mises en action et ont accumulé les minutes d'activité physique!Le Comité des Femmes de Montréal a accueilli les membres féminins du Comité Exécutif du cabinet :, associée directrice, ouest du Canada,, associée directrice de la région de l’Ontario et, associée du bureau de Vancouver.L’objectif? Échanger et repenser collectivement les notions de leadership au féminin, le développement des affaires et les pratiques créatives en matière de réseautage.