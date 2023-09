Félix Généreux-Marotte et Jessica Leblanc. Source: Université du Québec à Montréal

Emmanuelle Atongfor et Mariana Cueto Mendoza. Source: Université de Montréal

Cristina Guilarte Martin-Calero. Source: ULaval

Dilara Dadbin. Source: LinkedIn

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’étudiant et finissant au baccalauréat en droita récemment obtenu le prix Rosalie-Silberman-Abella. Ce prix est décerné par la Société royale du Canada à un finissant de chacune des 24 facultés de droit au pays.Il est remis annuellement à l’étudiant le plus susceptible d’exercer une influence positive sur l’équité et la justice sociale après l’obtention de son diplôme.Félix Généreux-Marotte est impliqué à titre de bénévole à la Clinique juridique itinérante. Il siège également au conseil d’administration de la Clinique Droits Devant, qui aide les personnes en situation d’itinérance. Il est aussi organisateur communautaire et responsable du volet juridique à l’Organisation populaire des droits sociaux, un organisme de défense des droits des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.La doctorante en droit,, est récipiendaire de la bourse Vanier 2023. D’une valeur de 50 000 dollars par année pendant trois ans, la bourse Vanier est attribuée selon trois grands critères: l’excellence du dossier académique, le potentiel de recherche et les compétences en leadership.L’étudiante en droitest aussi récipiendaire du prix Rosalie-Silberman-Abella.Cofondatrice de l’Organisation des étudiant(e)s noir(e)s de l’UdeM et anciennement vice-présidente des évènements de l’Association des étudiant(e)s noir(e)s en droit de l’UdeM, Emmanuelle Atongfor s’est engagée dans plusieurs projets durant ses études.Elle a, entre autres, été coordonnatrice pour Étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC), étudiante-conseillère en analyse légale et règlementaire pour le Protecteur national de l’élève et médiatrice bénévole pour Équijustice Rive-Sud.L’étudiante est convaincue que le droit est au centre de la justice sociale et de l’équité et considère que les étudiants et diplômés de ce domaine se doivent d’être des vecteurs de changement au sein de leur communauté.« Il est de notre responsabilité de nous assurer que les groupes marginalisés qui se heurtent à des obstacles en matière de justice et d'équité peuvent avoir accès au soutien nécessaire », mentionne-t-elle.Dans un autre ordre d’idées, l’étudiante en droitest lauréate d’une bourse d’une valeur de 100 000$ de la Fondation Boursiers Loran. Cette bourse permet à l'étudiante d’entamer ses études à l’Université de Montréal à la rentrée d’automne.Selon elle, « l’apprentissage ne s’arrête pas dans la salle de cours, puisque plusieurs occasions d'enrichissement sont offertes, comme en recherche. Je suis certaine que l’Université de Montréal fera de moi une excellente juriste ».L’étudiante était coprésidente de l’association féministe du Collège Dawson, membre de l’équipe de simulation des débats des Nations unies et coordonnatrice des activités du club juridique.sera de passage en tant que professeure invitée à la Faculté de droit.Ce séjour sera l’occasion d’intervenir dans le cadre du séminaire portant sur le thème de l’évolution du droit espagnol intitulé « Protection des personnes vulnérables en droit espagnol ».Lors de son passage à la Faculté, elle en profitera aussi pour échanger avec sa vis-à-vis canadienne, la professeure Louise Langevin, de même qu’avec les étudiants-chercheurs des différents groupes de recherche. Des interventions lors d’activités telles que des conférences-midis pourraient s’ajouter.Une juriste et artiste propose le 11 octobre prochain, à la Galerie d’art d’Ottawa, un parcours interprétatif et artistique consacré aux principes du droit de la personne et des biens.Dans cette exposition, l’artistese questionne à savoir s’il est possible de peindre le droit. Elle a consacré plusieurs années au monde du droit dans lequel elle s’est prise d’une passion pour l’analyse des données juridiques et leur expression picturale.À quoi ressemble la pensée juridique? Une image peut-elle saisir la réalité du droit? Les formes et les couleurs peuvent-elles donner une nouvelle vie aux concepts juridiques?Cette nouvelle exposition tente de répondre à ces questions en s’inspirant des travaux des chercheuses en droit Mariève Lacroix et Alicia Mâzouznorth, qui s’intéressent toutes deux aux liens entre le corps humain et le droit.