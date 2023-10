Mes Catherine Ouimet et Maryse Bélanger. Source: LinkedIn

La Clinique juridique du Barreau du Québec est issue de la plus récente refonte du programme pédagogique de la formation professionnelle dispensée par l’École du Barreau.Il est désormais obligatoire de passer par cet apprentissage expérientiel pour devenir membre du Barreau du Québec et avoir le droit de pratiquer comme avocat.L’objectif? Permettre aux étudiants bacheliers en droit de transiter plus aisément de la théorie à la pratique.Tout citoyen habitant au Québec et âgé de 18 ans ou plus peut ainsi obtenir de l’information et des conseils juridiques pour mieux connaître ses droits et ses obligations, obtenir une opinion juridique, savoir comment agir à la suite de problématiques juridiques ou encore pour comprendre le fonctionnement du système judiciaire.Sept domaines de droit sont offerts: le droit de la famille, le droit civil, le droit social/administratif, le droit du logement, le droit des successions et le droit du travail.L’apprentissage des étudiants en clinique juridique et les conseils qu’ils prodiguent aux citoyens se font sous la supervision étroite d’avocats en exercice.« La responsabilisation, la professionnalisation et le fait de bénéficier d’une formation concrète leur permettant de développer leurs compétences professionnelles dans une clinique juridique sous la supervision d’un professeur-superviseur sont des avantages certains », souligne Me, directrice de la Clinique juridique du Barreau.Avant d’acter le tout, un projet pilote a eu lieu. Droit-inc en discutait en juin dernier avec la DG du Barreau du Québec, Me, dans cet article