Céline Vallières

est devenue avocate avec le désir sincère de résoudre des conflits. « Petite, raconte-t-elle, j’ai grandi au sein d’une famille dysfonctionnelle qui se bagarrait continuellement. J’en ai donc hérité un profond appétit de justice et d’harmonie. »Barreau 1987, Me Vallières n’a cependant pas tout de suite trouvé sa voie dans la pratique générale, où elle avait le sentiment de faire face à des clients mécontents et méprisant son métier. Elle a donc décidé de s’orienter vers le droit des affaires, moins engageant émotionnellement, tout en allant décrocher une maîtrise en droit économique et financier… qu’elle n’a finalement pas beaucoup mise à profit, puisqu’elle est entretemps tombée sous le charme d’une forme alors émergente de pratique : la justice alternative, que l’on connait maintenant sous le nom de justice participative.Dès 1996, l’avocate a de ce fait délaissé le monde du litige pour celui de la médiation, dans lequel elle rayonne depuis à titre de médiatrice en pratique privée agréée par l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC), mais aussi en tant que formatrice accréditée par le Barreau du Québec, pour lequel elle a jusqu’à maintenant mené 43 cohortes d’avocats désirant être accrédités médiateurs.« Je suis fière, dit-elle, d’avoir accompagné plus d’un millier de personnes à retrouver le chemin de la paix, que ce soit dans leur famille, leur travail ou leur entreprise. Et tout autant d’avoir formé des médiateurs professionnels que je considère aussi comme des pacificateurs, car grâce à cette formation, je suis convaincue qu’ils sont devenus de meilleurs parents, de meilleurs conjoints et de meilleurs collaborateurs. »Me Céline Vallières a fait partie des pionniers de la justice privée. Elle a donc encouragé activement, avec d’autres confrères comme l’avocat et professeur, le changement de culture et de valeurs que cette pratique a amené au sein du milieu du droit.« Comme je le dis souvent depuis 1998, quand on en parlait alors comme d’une voie d’avenir, l’avenir du droit participatif est proche ! lance-t-elle en plaisantant. Mais oui, le chemin a été long avant de le voir jouir d’une belle notoriété. »Concrètement, la médiation a tout d’abord acquis ses lettres de noblesse grâce à certaines lois, comme l’intégration du concept de harcèlement psychologique au travail dans le code criminel en 2004. La promulgation en 2016 de la Journée nationale sur la justice participative chaque 20 octobre a également propulsé un secteur de pratique qui est aujourd’hui au cœur de la gestion à l’amiable des conflits dans beaucoup de structures, en plus d’être subventionné par l’État au niveau familial.« Il ne s’agit pas de remplacer le système judiciaire, qui doit demeurer un recours quand il est impossible de régler autrement une affaire. Le droit privé vient plutôt l’épauler et le compléter, et il permet aux citoyens d’avoir le choix entre les deux », tient à préciser Me Vallières.Comme dans les autres branches du droit, les médiateurs sont désormais astreints à faire 10 heures de perfectionnement aux deux ans pour maintenir leur accréditation au Ministère de la Justice (MJQ).Forte de ses 22 ans d’expérience en pratique et en enseignement, Me Vallières a par conséquent décidé de monter un calendrier de formations continues en visioconférence pour les doter d’outils pratiques, accessibles et capables de rejoindre plusieurs types de clientèles.« J’ai voulu que ces formations soient le plus variées possible », explique l’avocate, qui s’est entourée pour l’occasion de plusieurs experts dans différentes spécialités. À compter du 17 octobre, Me Vallières réalisera ainsi en solo des formations d’une journée (5 heures) ou de deux jours (7 à 10 heures) sur plusieurs thèmes qu’elle maîtrise parfaitement : L’ utilisation des métaphores et des objets comme technique d’impact en médiation – une approche bien utile pour calmer les émotions ; la délicate médiation dans les dossiers potentiels de harcèlement psychologique ; et le perfectionnement de son art en médiation , au-delà des techniques et des processus enseignés à la base.L’avocate accompagnera ou cèdera sa place à des experts de choix pour les trois autres formations continues proposées cet automne. Les 1er et 2 novembre, la parole sera Mme, médiatrice et thérapeute familiale, formatrice, superviseure d’analyse de pratique et titulaire du D.E. d’infirmière à pour aborder le sujet, de plus en plus d’actualité, de la médiation auprès des aînés. Les 21 et 22 novembre, la médiation dans les organisations , complexe en raison des multiples formes de conflit qui peuvent y naître, sera au centre des propos de Me Vallières et de Mme, travailleuse sociale retraitée, pionnière de la médiation familiale et organisationnelle, ainsi qu’administratrice de l’Institut de médiation et d'arbitrage du Québec.Enfin, le 12 décembre, il sera question pendant trois heures de communication dans un contexte interculturel , un phénomène incontournable dans notre société, avec Mme, d’origine maghrébine et spécialiste en interculturalité, en plus d’être formatrice et médiatrice accréditée.Évidemment, Me Céline Vallières a bien d’autres sujets en tête pour la suite de ses activités en 2024. Mais elle invite dès maintenant tous les avocats et notaires médiateurs à s’inscrire aux formations proposées cet automne afin d’aller chercher à la fois leurs crédits et une tonne de connaissances pratiques.Message lancé!