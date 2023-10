Sources: LinkedIn et Shutterstock

Le Barreau de Montréal a récemment condamné l’attaque terroriste du Hamas en Israël en publiant un message sur LinkedIn.Une condamnation publique qui a vivement fait réagir la communauté juridique . Plusieurs avocates ont notamment tenu à se dissocier de la publication faite par l’Ordre.En réaction, le Barreau de Montréal a décidé de fermer la section des commentaires en publiant ce message sur LinkedIn :« Le Barreau de Montréal a toujours dénoncé les discours haineux et les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur notre société. Notre récente publication condamnant les attentats terroristes survenus samedi dernier a suscité de nombreux commentaires. Ce message s’inscrivait dans la suite immédiate de ces terribles attentats.L’escalade du conflit qui s’en est suivi a coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes. Nous réitérons que l’objectif du Barreau de Montréal est de dénoncer la fragilité des droits fondamentaux de toutes les populations affectées et de soutenir nos membres, quelles que soient leurs origines.Nous offrons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. Le Barreau de Montréal est opposé à toute forme d'incitation à la haine, d'actes haineux et de discrimination. Vu la nature de certains commentaires affichés sur notre précédente publication et afin d’éviter de contribuer à alimenter de tels propos haineux, nous avons fermé la section des commentaires ».