Mes David Ettedgui, Catherine Descoteaux et Jessica Dufresne. Source: LinkedIn

Le Barreau de Montréal a condamné l’attaque terroriste du Hamas en Israël en publiant ce message sur LinkedIn:« Le Barreau de Montréal condamne fermement les attentats terroristes survenus samedi dernier en Israël. Les actes commis nous rappellent la fragilité de nos droits fondamentaux, et nous resterons vigilants face à la montée des discours haineux.Nous sommes conscients que plusieurs membres de la section de Montréal ont des proches en Israël directement affectés par ces attentats. Nous souhaitons leur faire part de notre soutien indéfectible en ces moments difficiles. »Cette publication a suscité de nombreuses réactions, dont la plupart saluent cette condamnation. Cependant, deux avocates affichent publiquement leur désaccord.Me, avocate au Bureau de coopération interuniversitaire - anciennement la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), écrit:« En tant que membre du Barreau de Montréal, je tiens à me dissocier publiquement de cette publication. Si le décès de personnes civiles en Israël est malheureux, le génocide de la population palestinienne depuis 70 ans l'est encore plus. C'est une honte que vous dénonciez les événements de samedi, mais pas ceux commis de manière récurrente par Israël, qui aurait le pouvoir de rendre la situation pacifique, mais qui ne le fait pas. »Contactée par Droit-inc, Me Descoteaux n’avait pas répondu à notre demande de commentaire au moment de publier cet article.Pour sa part, Me, chargée de cours à l’Université d’Ottawa et doctorante en droit - elle défendra sa thèse le mois prochain - , répond ainsi au Barreau de Montréal:« Je suis membre du Barreau de Montréal et je considère que cette humanité à degré variable et ces propos loin d'être impartiaux ne sont pas dignes d'un ordre professionnel censé représenter ses membres qui, vraisemblablement, ont pour leur part majoritairement bien compris que les droits fondamentaux que vous invoquez devraient aussi être reconnus à la population palestinienne...Si pleurer les victimes et dénoncer les violences commises est effectivement tout à propos, faites preuve d'un peu de jugement : pleurez aussi les victimes palestiniennes et dénoncez les violences que cette population subit, d'autant plus que celle-ci souffre d'un cruel manque d'empathie de la part de nos gouvernements et de nos médias.Pour ma part, ce soutien indéfectible, je l'offre à tous les civils palestiniens ET israéliens qui souffrent de ce conflit sans fin. »Me Jessica Dufresne explique ainsi son choix d’afficher publiquement sa dissociation avec le message du Barreau de Montréal: « j'ai l'impression que les commentaires qui suivaient ce message ne sont pas représentatifs du sentiment général au sein des membres du Barreau. Le Barreau n'a peut-être pas la légitimité de se prononcer au nom de l'ensemble de ses membres sur ce sujet. C'est une dénonciation qui est un peu partiale. Les commentaires qui vont dans mon sens ne veulent pas minimiser la douleur de ceux qui ont des proches israéliens, mais ils souhaitent quelque chose de plus impartial, et dénoncer les victimes de part et d’autre du conflit. »L’avocate poursuit: « j'ai trouvé cela très important de dénoncer cette approche qui met de l'avant uniquement les victimes israéliennes. Ce n'est pas seulement le fait du Barreau de Montréal : c’est un ras-le-bol du discours ambiant, notamment dans les médias, qui montre seulement une facette de la réalité. Je trouvais cela nécessaire de le faire. »La publication du Barreau de Montréal survient deux jours après un message publié par Me, bâtonnier de Montréal et associé chez Kliger Ettedgui Légal, en réaction à la manifestation de soutien aux palestiniens qui s’est déroulée dimanche au centre-ville de Montréal:« Je suis profondément troublé par le fait que des Montréalais ont célébré les attaques terroristes contre des civils juifs en Israël, y compris des meurtres et des enlèvements commis de sang-froid. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société et nous devons dénoncer ces actes sans équivoque.De son côté, le cabinet Fasken a condamné « sans réserve » les actes terroristes du Hamas en publiant un message sur son site:« Les nouvelles du weekend concernant les attaques terroristes du Hamas contre Israël sont dévastatrices. L’ampleur de la violence et de la brutalité est à la fois horrifiante et choquante pour toutes les personnes de bonne conscience. Les images et les histoires de personnes abattues, tuées, prises en otage, déplacées de force à Gaza et exhibées en public par le Hamas, sont ignobles et déchirantes. Notre cabinet appuie pleinement le peuple israélien et condamne sans réserve ces actes de terreur et de haine. »