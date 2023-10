Me Edward R. Muzaleno. Source: LinkedIn

Meest désormais avocat spécialisé en droit du travail chez Monette Barakett à Montréal, où il était auparavant stagiaire. Son stage a pris fin le 20 septembre dernier et depuis, Me Muzaleno a prêté serment. Il débute ainsi sa carrière comme avocat spécialisé en droit du travail.« Sa détermination sans faille et sa rigueur exceptionnelle font de lui un atout précieux pour notre équipe. Nous sommes persuadés qu’Edward sera un excellent juriste », écrit son cabinet sur LinkedIn.Monette Barakett précise que Me Muzaleno a développé un intérêt pour le droit du travail et de l’emploi lors d’une expérience à titre de chasseur de têtes. Il a travaillé plus d’une année chez Boyden.« Il a par ailleurs été impliqué dans plus d’une vingtaine de processus d’enquêtes alors qu’il agissait comme enquêteur pour une firme spécialisée en prévention et gestion du harcèlement au travail », est-il également précisé. L’avocat a en effet travaillé comme étudiant en droit chez LGMT Management pendant plus d’une année.Il a aussi travaillé comme étudiant en droit durant près d’un an chez Option consommateurs.Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en science politique de l’Université Concordia en plus de son baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Montréal.