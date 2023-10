Sophie Gagnon. Source: Juripop

Un total d’environ 300 avocats de cabinets privés des quatre coins du Québec ont été formés pour améliorer la représentation des personnes victimes-survivantes de violences conjugales et à caractère sexuel. Ils étaient présents le 16 octobre à la 2e édition du JURI-RDV, organisé par Juripop, à Québec.L’organisme explique que cet événement, consistant en une journée complète d’activités de formation, visait à outiller les avocats avec les meilleures pratiques afin d’accompagner cette clientèle.« Complet depuis déjà plusieurs jours, l’événement est non seulement une réponse au rapport Rebâtir la confiance, mais a aussi pour objectif de créer une rencontre entre les avocats, le milieu communautaire et les institutions publiques qui œuvrent à faire valoir les droits des personnes victimes et survivantes de violences conjugales et à caractère sexuel », écrit Juripop dans un communiqué.« Notre objectif premier est que les personnes victimes et survivantes soient mieux représentées dans le système de justice civile et administrative », a indiqué, directrice générale de Juripop, dans ce même communiqué.Pour l’organisme, même si le milieu juridique est de plus en plus sensibilisé aux défis et aux particularités de la représentation des personnes victimes et survivantes de violences conjugales et sexuelles, la forte réponse des avocats à l’événement démontre l’importance de poursuivre leur développement.Parmi les 12 conférences et ateliers, ont ainsi été abordés le savoir-faire juridique, pour aider les avocats à représenter adéquatement les personnes victimes et survivantes devant les tribunaux civils et administratifs, la déconstruction des mythes et des préjugés et la mise en lumière d’enjeux nouveaux ou méconnus, ou encore, entre autres, l’importance de prendre soin des professionnels qui accompagnent les personnes victimes et survivantes de violences.Plus de 20 organisations non-juridiques étaient présentes pour sensibiliser les professionnels aux violences sexuelles.