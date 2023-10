Source: DPCP

Le plan stratégique 2023-2027 du Directeur des poursuites criminelles et pénales vient d’être déposé à l’Assemblée nationale. Les principales priorités d’intervention s’articuleront autour de trois enjeux.La confiance du public envers le système de justice criminelle et pénale est le premier dévoilé dans le plan.Pour le DPCP, cette confiance passe par la diligence avec laquelle les poursuites sont menées et par la qualité des services qu’il rend dans l’exercice de ses fonctions, mais également par une compréhension juste de sa mission et de son rôle au sein de l’appareil judiciaire.La collaboration avec les corps policiers est le deuxième enjeu soulevé. Il est ainsi recommandé d’établir entre les organisations policières et le DPCP des communications efficaces, une cohérence des positions juridiques et un processus opérationnel optimal, et ce, d’autant plus considérant l’ampleur du territoire à desservir et l’importance des missions respectives.Enfin, dans l’accomplissement de sa mission, le DPCP assure vouloir faire preuve d’innovation et d’adaptabilité afin d’assurer un service de poursuites efficient.« Je suis convaincu que la réalisation de ce plan permettra de faire progresser notre institution et d’accomplir efficacement notre mission de poursuivant public », a déclaré, le directeur des poursuites criminelles et pénales et sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales.