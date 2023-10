Béatrice Grace-Castonguay a reçu le prix d’excellence Bélanger Sauvé en droit administratif. Source: Bélanger Sauvé

est une étudiante en droit de troisième année au sein de l’Université de Montréal. Elle vient de recevoir le prix d’excellence Bélanger Sauvé en droit administratif pour ses résultats remarquables, a indiqué le cabinet, la félicitant au passage.Elle a ainsi reçu son prix sous la forme d’une bourse de 1500 $, de la part de Me, associé coordonnateur du groupe droit municipal et administratif du cabinet.Cette bourse est décernée à un étudiant qui s’est démarqué dans le cours « Droit administratif général ». Bélanger Sauvé rappelle qu’il s’agit d’un des principaux domaines de pratique du cabinet. Le prix, qui est remis chaque année depuis 1990, a été décerné cette année dans le cadre des prix d’excellence 2022-2023 de la faculté de droit de l’établissement d’enseignement supérieur.Par voie de communiqué , l’étudiante a indiqué avoir un intérêt marqué pour le droit public. « C’est donc un réel honneur de recevoir ce prix, a-t-elle ajouté. Ce prix m’encourage à exceller dans le reste de mes études et m’encourage également dans la voie d’études supérieures en droit, que je souhaite grandement entreprendre. »Me, associé directeur, indique pour sa part que cette bourse témoigne de l’engagement du cabinet envers la relève et de son souhait de soutenir les « les futures avocates et les futurs avocats dans leur cheminement vers la profession ».