Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques oeuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

est un autre finaliste des prix ZSA. Il est vice-président et chef des affaires juridiques chez Mouvement Desjardins. Cette année, il est nommé dans la catégorie Chef des affaires juridiques de l’année.Après une quinzaine d’années en cabinet, Me Boucher a été embauché comme directeur principal, projets et financement, aux affaires juridiques du Mouvement Desjardins, en 2012. Il occupe depuis 2021 un nouveau poste au sein de l’institution financière : chef des affaires juridiques.Avant de rejoindre Desjardins, il a travaillé chez Ogilvy Renault (devenu Norton Rose Fulbright) pendant 11 ans, puis comme avocat chez Stikeman Elliott pendant cinq ans.Mouvement Desjardins, c’est la plus grande institution financière au Québec et au Canada. C’est une très grande entreprise avec plus de 55 000 employés. L’équipe des affaires juridiques compte environ 180 personnes dans tout le Canada. On touche à plusieurs sphères que ce soit stratégiques ou opérationnelles. On participe aussi à plusieurs acquisitions afin d’augmenter la croissance de l’entreprise.C’était quand même une grosse surprise. Il est rare de recevoir des prix avec ce qu’on fait comme carrière. J’étais quand même fier de savoir qu’il y a des gens qui reconnaissent mon travail. J’étais aussi très excité pour mon équipe qui travaille fort depuis longtemps. Ils méritent cette reconnaissance-là.Honnêtement, je me suis posé la question. Je pense tout d’abord que Mouvement Desjardins a une grande visibilité. Le travail que l’on fait impacte la vie de beaucoup de gens. On a aussi eu plusieurs dossiers qui ont été connus par la communauté juridique. Je suis honoré que notre travail soit aussi reconnu.J’en doute fortement. C’est une belle reconnaissance, un bel accomplissement, mais honnêtement, je crois que le lendemain de l’événement, je vais tout simplement reprendre le boulot comme d’habitude!Je ne suis pas une personne qui cherche à gagner des prix. Je fais ce métier parce que j’adore mon entreprise et mon équipe. C’est quand même la première fois dans ma carrière que je reçois une reconnaissance. C’est flatteur, mais je ne crois pas que ça va changer mon quotidien.Oui, ce sera ma première fois aux prix ZSA!