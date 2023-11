Marc Dufour. Source: Novalex

L’avocatrejoint Novalex. Il a pratiqué pendant plus 36 ans au sein du cabinet McCarthy Tétrault en litige, plus particulièrement en responsabilité civile professionnelle et en droit disciplinaire.« Je me suis joint à Novalex avec comme objectif d’offrir mon expertise en droit disciplinaire aux professionnels de tous les ordres professionnels du Québec, une expertise que j’ai eu la chance de développer au cours des 36 dernières années », explique-t-il.Durant sa carrière, il a défendu de nombreux professionnels devant toutes les instances civiles et administratives, notamment devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada, de même que devant les conseils de discipline des ordres professionnels et le Tribunal des professions.Il est régulièrement reconnu par l’industrie et ses pairs. Il apparaît notamment dans les classements Best Lawyers in Canada (depuis 2012) et Lexpert (2021 et 2022).Le Barreau 1987 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.