Les jeunes avocats de la section de Québec qui souhaitent contribuer à l’évolution des pratiques dans la profession en prenant soin de leur bien-être sont invités, par le Jeune Barreau de Québec , à participer à un projet de recherche-action.Mené par la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail et l’Université Laval, ce projet doit notamment permettre au Jeune Barreau de Québec « d’en apprendre plus sur la situation, les préoccupations et les besoins de ses membres en matière de bien-être et de santé mentale ».Le Jeune Barreau de Québec a envoyé toutes les informations sur le projet ainsi qu’un lien vers un formulaire de consentement à ses membres.