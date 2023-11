Stroock & Stroock & Lavan. Source: Shutterstock

On a beau être un cabinet ancien et prestigieux, l’avenir n’est jamais assuré.C’est ce que peut constater le cabinet new-yorkais Stroock & Stroock & Lavan, qui s’apprête à se dissoudre, après que plusieurs avocats ont quitté et que des projets de fusion se sont soldés par des échecs.L’annonce a été faite alors que le cabinet fondé en 1876 vient de se faire quitter par 30 avocats, partis chez le rival Hogan Lovells. Celui-ci a accueilli le codirecteur de Stroock & Stroock & Lavan, ainsi que l’équipe d’élite spécialisée dans l’immobilier, rapporte le Wall Street Journal.Déjà, en 2022, ce sont 40 avocats spécialisés en restructuration et en faillite qui étaient partis rejoindre le cabinet Paul Hastings.Plus tôt cette année, Stroock & Stroock & Lavan a tenté de fusionner avec d’autres cabinets, notamment avec Nixon Peabody et Pillsbury Winthrop. Ces transactions devaient permettre au cabinet de retrouver une assise alors que les grands cabinets américains font face à un net ralentissement de la demande.Mais tous ses projets de fusion se sont soldés par des échecs, surtout que la perte de ses meilleurs avocats lui a fait perdre beaucoup de ses attraits.Faute d’issue satisfaisante, le 31 octobre, les associés ont procédé au vote autorisant le comité exécutif à dissoudre le cabinet, connu pour ses fortes personnalités en plus de son glorieux passé.