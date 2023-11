Jonathan G-Roy, Ann Catherine Lavoie Marquis, Isabelle Boulanger et Sylvie Demers. Source: LinkedIn

Les nominations se suivent et ne se ressemblent pas en cet automne dans le milieu du droit. Qui a rejoint quoi?Mea commencé en octobre un nouveau poste de chef des affaires juridiques en droit commercial chez Agropur, Coopérative Laitière, à Longueuil. Il y travaillait déjà comme conseiller juridique principal.De 2017 à 2021, il a œuvré comme conseiller juridique pour Cascades. Barreau 2013, il est diplômé de l’Université de Sherbrooke.La nouvelle directrice de l’information juridique à la SOQUIJ est. Elle travaillait depuis 2008 chez LexisNexis Canada Inc., où elle a été éditrice juridique et gestionnaire au contenu analytique. La direction de l’information juridique compte plusieurs secteurs: la rédaction, la réception des jugements et la documentation, la traduction et le développement des contenus.Diplômée de l’UQAM,a annoncé son arrivée comme stagiaire du Barreau au DPCP à Longueuil. À noter qu’elle a été notamment consultante et chargée de projets au sein de l’association québécoise Plaidoyer-Victimes. « Ça y est ! Ce matin, je file vers Longueuil pour débuter mon stage du Barreau au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Méchant beau défi! », écrivait-elle la semaine dernière sur LinkedIn.Après avoir travaillé plus de 10 ans chez Lavery comme étudiante, stagiaire, avocate, puis avocate principale, Me, qui se dédie au droit des successions, des personnes et de la famille, est désormais l’avocate fondatrice de Demers Avocate Elle est diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Montréal, et détient également une maîtrise en communication publique de l’Université Laval.etont rejoint un peu plus tôt dans l’automne le cabinet, respectivement comme stagiaire et étudiante en droit. Lachkar, Lalande Avocats se spécialise en droit de la famille. Océane Paulhan détient un Master 2 Personne et Famille de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Sur LinkedIn, elle explique que cette expérience s'inscrit en partie dans le cadre de son admission à l'École du Barreau de Paris en janvier 2024.« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le cabinet Lachkar Lalande avocats, ainsi qu'envers ses associés,etpour m'avoir offert cette chance incroyable », écrit-elle.