Roseline Ouellette, Laurence V. Dandurand et Jean-François Dagenais. Source: Courtoisie

Une autre grosse prise pour De Grandpré Chait! Le cabinet est allé chercher trois avocats qui ont travaillé pendant de longues années en droit de la construction.Il s’agit deet, tous trois en provenance du cabinet BCF.« J’ai choisi de quitter BCF puisque j’étais à la recherche d’un plus petit cabinet où j’allais avoir une plus grande proximité avec mes collègues et mes clients. Je voulais également travailler dans un cabinet où il y avait plus de flexibilité et c’est ce que De Grandpré Chait pouvait m’apporter », explique Me Dagenais qui a travaillé pendant plus de 16 ans au sein de BCF.L’avocat confie que BCF était rendu « une trop grande machine » pour lui. Avec plus de 200 professionnels au sein de leur équipe, Me Dagenais s’ennuyait de faire partie d’un bureau plus « familial ».Jean-François Dagenais est maintenant associé en droit de la construction chez De Grandpré Chait. Dans sa pratique, il plaide devant les tribunaux de litiges de droit commercial et de droit immobilier ainsi que des recours extraordinaires.Me Dagenais a reçu plusieurs offres avant d’accepter celle de De Grandpré Chait. « Il y a présentement beaucoup de mouvements dans les cabinets, ce qui explique les nombreuses offres que j’ai reçues. Il était toutefois clair pour moi que je voulais rejoindre De Grandpré Chait qui était auparavant mon compétiteur », pointe-t-il.Il ajoute: « De Grandpré Chait m’a attiré avec son projet de rendre l’équipe plus intergénérationnelle. La moyenne des associés ici est de 48 ans, ce qui me plaît beaucoup. Le cabinet est en pleine évolution et nous sommes particulièrement heureux de contribuer à ce vent de renouveau ».L’équipe de Me Dagenais a choisi de le suivre dans sa transition de cabinet. « J’emmène avec moi une avocate plus expérimentée, une jeune avocate et mon adjointe avec qui j’ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je travaillais avec elles quotidiennement et elles ont accepté de me suivre dans mon changement de cabinet », explique-t-il.Roseline Ouellette possède plus de 15 ans d’expérience en droit de la construction. Sa pratique se concentre principalement dans les dossiers de litige. Selon De Grandpré Chait, elle est réputée pour sauver les intérêts de ses clients grâce à son sens aiguisé de la négociation.Avant de rejoindre le cabinet, la professionnelle a travaillé comme avocate chez BCF pendant près de cinq ans, chez Ravinsky Ryan Lemoine puis chez DLA Piper.La Barreau 2005 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Laurence V. Dandurand est spécialisée en litige, plus particulièrement dans les domaines de la construction et du droit immobilier.Diplômée en sciences de la communication de l’Université de Montréal et en droit de l’Université Laval, elle a travaillé pendant près de quatre ans au sein du cabinet BCF.Grâce à son intérêt marqué pour la politique, la Barreau 2020 a notamment travaillé au cabinet du ministre des Finances en 2017.