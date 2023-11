Mes Stéphane Harvey et Nathalie Lavoie. Sources: Blanchard Avocats inc. et LinkedIn

L’avocatefait maintenant l’objet d’une «plainte» de la part d’un confrère.L’avocatafin de dénoncer l’avocate qui serait sur Tinder sous le pseudonyme Thalia 58 . La lettre, datée du 17 octobre 2023, porte l’entête de Sarto Landry Avocat Inc.Il commence sa lettre en écrivant: « Premièrement, nous vous demandons si vous-même êtes membre de Tinder comme c’est le cas de l’avocate de syndic adjoint et syndique ad hoc du Barreau du Québec, Me Nathalie Lavoie, dite Thalia 58 ».Selon lui, Me Lavoie discuterait de ses dossiers sur le site Tinder et entremêlerait ses activités personnelles et professionnelles.« Nous vous invitons à faire les vérifications d’usage et vous réaliserez qu’elle utilise les dossiers disciplinaires de membre du Barreau pour se targuer devant ses prospects sexuels », peut-on lire.Me Landry poursuit : « Nous comprenons que vous êtes à l’aise d’engager et de donner mandat à Me Thalia 58 Lavoie dans vos dossiers disciplinaires visant les membres du Barreau du Québec, mais nous ne sommes pas à l’aise à ce que celle-ci agisse dans les dossiers de nos clients.»Le syndic a confirmé par une lettre envoyée le 27 octobre 2023 à Me Landry qu’il allait ouvrir un dossier sur les allégations de Me Landry.« Nous verrons à obtenir des explications de l’avocate en égard à la situation que vous nous avez rapportée. Dès que nous aurons complété l’analyse des explications de l’avocate à ce sujet, nous vous informerons de nos conclusions », écrit la syndique adjointeà Me Landry qui a lui-même été radié en 2008. Il a depuis réintégré le Tableau de l’Ordre.Rappelons que Mea aussi envoyé une lettre en octobre dernier à la greffière du Conseil de discipline afin de dénoncer l’avocate.« Dans ses recherches aventurières ou nocturnes, Thalia 58 (Me Lavoie) entremêle ses activités personnelles et professionnelles (comme si elle se dénommait de facto Me Thalia Lavoie) », peut-on lire dans la lettre.Un véritable « scandale à connotation sexuelle » selon lui.« Je pensais avoir tout vu, mais non », affirme-t-il.Jointe par Droit-inc, Me Lavoie était dans tous ses états. Selon elle, le document envoyé au Barreau par Me Landry n’est pas une plainte, mais simplement une demande d’enquête.Le document dit toutefois: « Cette plainte se veut une plainte officielle contre Me Nathalie Thalia 58 Lavoie ».Selon elle, Sarto Landry est nul autre que la marionnette de Me Harvey.« Mais quel clown! » dit-elle en parlant de Stéphane Harvey.Pour Nathalie Lavoie, « Me Harvey n’a plus d’autre option que de tenter de discréditer les personnes impliquées de près ou de loin dans le processus disciplinaire auquel il est confronté en raison de sa conduite professionnelle ».Rappelons que Me Harvey a été reconnu coupable en avril 2022 de 10 chefs d’accusation par le Conseil de discipline du Barreau. Depuis, il mène une véritable guerre contre le Barreau dans laquelle Me Nathalie Lavoie agit comme syndic ad hoc.Concernant Tinder, Me Lavoie affirme avoir été sur Tinder il y a environ 10 ans. Aujourd’hui, son compte serait « inactif bien que non supprimé et n’a rien de répréhensible à moins de prêter foi aux insinuations offensantes et aux propos diffamatoires de Me Harvey ».« J’aimerais bien qu’on me laisse enfin tranquille », conclut-elle.