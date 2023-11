Marie-Hélène Dufour, Pascal Fréchette et Nathalie Vézina. Source: USherbrooke

Baptiste Jouzier. Source: ULaval

Marie-Eve Sylvestre. Source: UOttawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le Groupe de recherche sur les enjeux contemporains en droit des obligations (GRECDO) a tenu sa première journée annuelle de réflexion sur le droit des obligations, le 27 octobre dernier.Organisé par les Pret, l’événement a su réunir professeurs, chargés de cours et doctorants en droit des obligations de six facultés de droit du Québec.Cette journée a permis d’aborder différentes facettes du droit des obligations, entendu dans un sens très large afin d’englober différents volets de ce domaine fondamental du droit.L’étudiant en droita un nouveau titre… Docteur! En effet, le 9 novembre dernier a eu lieu sa soutenance de thèse qui a été couronnée de succès. Celle-ci s’intitule: « Systématique du droit international de la migration. Proposition d’une analyse structurante comme régime spécial du droit international ».Cette thèse vise à proposer une première systématique du droit international de la migration, en étudiant la possibilité d'une conceptualisation de ce dernier comme régime spécial du droit international public.« L'étude démontre la spécificité du droit international de la migration, explicitant la possibilité et la nécessité d'approcher le domaine de façon particulariste. Elle permet également d'expliciter les traits distinctifs du régime spécial, posant les bases d'une présentation structurée du droit international de la migration ».La professeure et doyenneest la récipiendaire du Mérite du Barreau de l’Outaouais – Jean-Claude Sarrazin 2023, « en reconnaissance de son rayonnement professionnel exceptionnel et exemplaire », en plus de sa contribution majeure à l’évolution du droit et de son souci constant de défendre les droits des personnes marginalisées, particulièrement dans l’Outaouais.À l’automne 2024, le programme de droit du Département des sciences juridiques de l’UQAM fêtera ses cinquante ans sous le thème : « 50 ans pour la Justice sociale ». Cet événement sera célébré avec un cocktail dinatoire au cours duquel des professeurs discuteront du rôle de ce programme dans l’écosystème du droit au Québec.La soirée aura lieu le 1er décembre prochain, de 17 à 21h à la Salle La Chaufferie du Pavillon Coeur des sciences, à l’UQAM.