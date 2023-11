Anne Fournier. Source: LinkedIn/Barreau du Québec

Tout savoir sur le parcours inspirant de Me, c’est ce que propose le Barreau du Québec qui, dans une récente publication LinkedIn , a tenu à nouveau à souligner « son inestimable contribution à l’avancement du droit autochtone ».Le Barreau lui a en effet décerné à titre posthume, plus tôt dans l’année , le premier Mérite Justice autochtone. Cette nouvelle distinction honorifique vise à souligner la contribution d’avocats ou d’organisations « à l’autonomisation ou à la réappropriation et au développement du droit et des systèmes juridiques autochtones par les communautés autochtones », note l’Ordre. Me Fournier est décédée des suites d’une maladie incurable en octobre 2022 et c’est pour l’ensemble de sa carrière qu’elle s’est vu décerner ce prix.Pour le Barreau du Québec, « son travail en faveur de l’autonomisation des peuples autochtones dans la gestion de leurs services de protection de la jeunesse, notamment, constitue un héritage concret ».« Grande collaboratrice de la nation atikamekw et du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) où elle s’est longuement impliquée, Me Anne Fournier a non seulement contribué à faire progresser la reconnaissance du droit atikamekw, mais elle a également représenté, par son expertise, une ressource incontournable dans le développement et la promotion des droits autochtones au Québec, et même au Canada », note également le Barreau. Pour en savoir plus sur son parcours, c’est par ici