Mes Anne-Sophie E. Veillette et Julie Paquet. Source: LinkedIn

Stein Monast accueille dans son équipe Mesetau sein du département de droit corporatif et commercial.Anne Sophie E. Veillette œuvre principalement en financement, en fusions et acquisitions ainsi qu’en droit transactionnel. Elle se joint au cabinet à titre d’avocate après y avoir effectué son stage de formation professionnelle du Barreau du Québec.Avant de rejoindre Stein Monast, elle a travaillé comme assistante de recherche à l’Université d’Ottawa, puis comme étudiante en droit chez Dentons et au Ministère de la Justice. Elle a également complété un stage au sein du bureau de l'honorable, sénateur.Me Veillette détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université Vanderbilt.Julie Paquet œuvre principalement dans le cadre de transactions de vente d’actions et d’actifs, de réorganisations fiscales, de mises en place de fiducies entre vif et de relèves entrepreneuriales.Avant de rejoindre Stein Monast, elle a travaillé comme avocate chez Flynn Rivard, Fasken Martineau DuMoulin, La Capitale et KSA avocats, notaires.Elle est également engagée au sein de sa communauté et siège au conseil d’administration du Comité d’investissement et de soutien aux entreprises de la Ville de Lévis (CISE).Julie Paquet détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.