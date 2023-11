Anne-Marie Naud et Joanie Lapalme. Source: Fasken

est associée au sein du groupe Fasken mais également co-cheffe du groupe alimentation, boissons et industrie agroalimentaire du cabinet.L’agroalimentaire est l’une des plus grandes industries au Québec, indique-t-elle à Droit-inc.Les enjeux sont ainsi nombreux dans le milieu juridique et nécessitent la mobilisation de nombreux domaines de pratique: le droit du travail, le droit des affaires, le droit de l’environnement ou encore la propriété intellectuelle.« C'est un secteur qui mérite l'intérêt des jeunes parce que c'est définitivement une industrie avec beaucoup de défis et d'enjeux », assure Anne-Marie Naud.« Manger local, manger mieux, on sait que c'est de plus en plus une préoccupation des consommateurs. Dans cette foulée-là, il y a plein de beaux projets au Québec qui vont nous permettre de disperser notre offre alimentaire »., associée chez Fasken au sein des groupes propriété intellectuelle et agroalimentaire et boissons, souligne quant à elle l’importance des enjeux environnementaux dans ce secteur.« Pour plein de raisons historiques, on n'a jamais pensé qu'on allait peut-être avoir des problèmes au niveau de l'eau au Québec mais en réalité il y a des gros changements au niveau des systèmes hydriques à prévoir ».Tout le défi consiste « à réussir à nourrir une population croissante avec des ressources décroissantes, le tout en essayant de minimiser l'impact au niveau climatique ».Des enjeux qui amènent son lot d’innovations. Et pour cause, en matière de propriété intellectuelle, l’impact est direct.« Ça amène plein de beaux enjeux, ne serait-ce qu'à savoir si ce qui se développe est brevetable ou pas, si on peut aussi exporter ces innovations-là », souligne Anne-Marie Naud.Les autorités sont ainsi prêtes à aider et à financer des projets de recherche pour faciliter et améliorer les capacités de production. « Mais tout ça dans un contexte réglementaire qui est aussi de plus en plus compliqué », précise l’associée.Il y a également toute la question de la distribution qui est importante. L'agroalimentaire est une industrie qui requiert un cadre réglementaire à tous les niveaux.Pour les deux associées, il s’agit définitivement du défi de l'humanité, présentement.Comment nourrir la planète dans un contexte qui est le nôtre? Plus que jamais, il est essentiel de revoir fondamentalement nos façons de produire les aliments.« C’est vraiment intéressant de participer à la création d'entreprises qui vont permettre de changer notre modèle. C'est stimulant de voir qu'il y a une volonté collective de changer les choses », note Me Naud.