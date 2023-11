Me Yannick Lauzon. Source: LinkedIn

Meest désormais avocat fiscaliste chez Panorama Fiscalité corporative inc., cabinet conseil en fiscalité dont le siège est à Boisbriand. Il venait d’y effectuer un stage.« Yan a démontré un engagement exceptionnel tout au long de son stage, il était donc naturel pour nous de poursuivre cette collaboration », écrit le cabinet sur LinkedIn.Me Lauzon se dit fier d’annoncer qu’il est désormais officiellement avocat. « Une corde de plus à mon arc pour continuer de servir nos clients avec disponibilité, professionnalisme et compétence. » L’avocat est diplômé de l’Université de Sherbrooke.« Titulaire d'un MBA, sa compréhension de la réalité des entrepreneurs, sa passion pour la gestion d'entreprise et son expertise en droit fiscal font de lui un atout précieux pour notre équipe, poursuit le cabinet. On est convaincus que tu vas jouer un rôle clé dans la croissance de Panorama. On est vraiment impatients de voir la suite! »