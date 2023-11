Johanne McNeil. Source: Site Web de Johanne McNeil avocate

Me, Barreau 1993, a ouvert son propre cabinet à Québec il y a de cela un peu plus de 30 ans, au lendemain de son assermentation. Ancienne bâtonnière du Barreau de Québec, en 2016-2017, celle qui se dédie au droit autochtone et au droit des affaires est accompagnée depuis ses débuts par son adjointe,L’avocate, qui a siégé plus de dix ans au Comité sur le droit en regard des peuples autochtones du Barreau du Québec, dont elle a assuré la présidence quelques années, et qui a donné beaucoup de conférences et de formations sur les sujets touchant le milieu autochtone, estime qu’il ne faut pas hésiter à fonder son propre cabinet si on en a le souhait.Elle partage à Droit-inc ses conseils aux jeunes avocats, tout en revenant sur son parcours.Les difficultés d’aujourd’hui, j’imagine qu’elles sont les mêmes. Il faut prendre la décision de le faire. Quand j’étais étudiante au Barreau après mon droit, j’avais déjà eu un autre baccalauréat, j’étais donc dans la trentaine et j’avais déjà décidé que j’ouvrirais mon cabinet.Avec Nicole, on s’est acheté des meubles, on a eu de l’aide pour les monter et on a commencé comme ça! Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.J’ai tout fait: du droit civil, du droit carcéral, du droit administratif, de la propriété intellectuelle… Des types de droit qui me donnaient du travail. J’ai plongé. On a travaillé très fort avec Nicole, qui était là dès le premier jour. Ce cabinet, c’est nous deux depuis trente ans. Je n’y serais pas arrivée si elle n’avait pas été là.Oui, ça s’est fait relativement rapidement. Je voulais donner une image positive et accessible de l’avocat, ç'a toujours été ma façon de faire. Ce que je trouvais difficile au début, c’est que les clients pensaient que j’étais meilleure que je ne l’étais! Mais même en étant en solo, j’avais des amis, des collègues avocats, et on se donnait des conseils.Nous étions quand même seules parce qu’au début, nous ne savions même pas comment plier une procédure. On en rit aujourd’hui! En tout cas, on a travaillé très très fort durant un gros trois ans, je dirais.Au départ, c’était ça, vu que je prenais tous les mandats… Rapidement, au bout d’un an, je me suis dit qu’il fallait que je me spécialise dans un seul créneau. C’est devenu le droit autochtone et le droit des affaires.Je n’ai jamais travaillé dans un grand cabinet, même si j’ai eu des offres à un moment donné, mais je connais des jeunes qui étaient dans un grand cabinet, qui hésitaient à se lancer et qui sont venus me rencontrer. Ils ont fondé leur cabinet et ça fonctionne bien.Je pense qu’il faut se faire confiance. C’est à chacun de choisir le moment opportun. Ce qui est important quand on ouvre son cabinet, c’est de trouver des clients, savoir avec quels types de clients et quels domaines de droit on est à l’aise, et aussi savoir compter! Les finances, il faut les faire chaque mois. Nous, on les faisait à chaque mois et j’avais à chaque fois un objectif de monter ce qui était atteint.Une autre chose avec laquelle j’ai été rigoureuse, ce sont les comptes à recevoir. Plus de trente jours, je n’acceptais pas ça du tout. C’est ce qu’il faut faire, je pense.Pas nécessairement. Tant mieux si la personne qui se lance en solo sait déjà ce qu’elle souhaite faire. Mais certains font différents types de droit et c’est très bien aussi!Il faut avoir de bons clients et faire un bon travail. Leur confiance est importante. Ce sont ces clients qui t’en amènent d’autres.Une autre chose que j’aimerais dire aux jeunes, c’est que quand j’ai eu des dossiers beaucoup plus difficiles, j’ai déjà engagé des avocats. Il ne faut pas hésiter à le faire.Si c’est ce que la personne souhaite, oui! Il faut plonger et apprendre à nager!J’ai toujours aimé voyager, me promener… Avant le Barreau, je suis allée au Pakistan, en Chine, etc. J’étais très ouverte à voyager au Québec. J’avais eu un cours à l’université en droit autochtone et j’avais trouvé ça passionnant. J’avais bien aimé aussi le droit constitutionnel. Un jour, une femme Attikamek est venue me voir pour une affaire, mon premier contrat concernait un transport entre Wemotaci et La Tuque. Je pense même que j’ai conservé le document!Pas du tout! C’était méconnu.C’est un engagement que j’ai eu toute ma vie, j’espère, et que j’aimerais continuer sous une forme différente dans le futur, mais je ne sais pas encore laquelle. J’ai beaucoup aimé cette période, on sensibilisait les gens notamment concernant les femmes disparues, et ça donnait la possibilité d’en parler et de prendre des actions.En étant bâtonnière, mon but premier était de familiariser les gens avec le milieu autochtone. C’est ce que j’ai fait, avec différentes activités et conférences, en invitant des chefs autochtones, etc.Oui, toujours. J’ai aussi fait du droit des affaires avec des personnes autochtones, par exemple qui construisent des scieries. J’ai eu de très beaux dossiers.Le droit des affaires, je l’ai également enseigné aux jeunes qui lançaient des entreprises à Québec. Moi-même, je suis impliquée comme actionnaire, par exemple chez Fleuriste Mc Neil.C’est passé trop vite. C’est ce que j’ai moins aimé! Mais j’ai toujours eu du plaisir à travailler. Les clients m’ont apporté beaucoup, j’ai des amitiés aujourd’hui dans mes clients.J’ai eu des périodes avec beaucoup de travail, quand on était dans la revendication des droits ancestraux, c’était l’époque du fax et le fax roulait tout le temps! On recevait des tonnes de procédures. C’était plus difficile en termes de capacité de travail. Après, j’ai pris un rythme plus sain.Avoir toujours du plaisir! Prendre ça avec calme et philosophie. C’est certain que j’ai commencé un ralentissement. L’important, c’est de prendre ça au jour le jour…