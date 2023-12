Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Source: Radio-Canada

Le ministre de la Justice,, vient d’annoncer le lancement de l'appel de projets 2023-2024 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.Plus concrètement, cet appel de projets permettra de financer des initiatives centrées sur les besoins des citoyennes et des citoyens en matière d'accès à la justice. L'enveloppe totale est de 650 000 dollars.Parmi les priorités cette année, on retrouve la consolidation de l'offre des services à la population, en particulier l'accompagnement et les services juridiques.La promotion et le développement de la justice participative font également partie des axes prioritaires.Les personnes et les organismes intéressés ont jusqu'au 17 janvier 2024 pour soumettre leur candidature