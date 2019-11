Photo : Shutterstock

La jugecondamne un individu à 127 jours pour vol de chien et bris de probation au palais de justice de Saint-Joseph.L’homme en question,, devra respecter une probation de trois ans, et un suivi d’un an, en plus de fournir un échantillon d’ADN, rapporte le Cool 103,5 FM.Le type de 29 ans a procédé au vol du cabot le 11 août 2019. Il s’est alors introduit par effraction dans une demeure de la 18ième rue à Saint-Côme, en Beauce, en plus d’y aller de voies de fait envers le propriétaire de l’animal.Plus tard, M.Dufour aurait même lancé des menaces au maître du chien, dans l’espoir de le voir retirer sa plainte.Lorsqu’elle a prononcé sa sentence le 13 novembre dernier, la juge Émond a considéré les antécédents judiciaires du natif de Saint-Martin, qui aurait déjà fait l’objet de plaintes concernant des gestes de violence en 2010.En 2012, M. Dufour a purgé une sentence de 90 jours pour harcèlement et bris de condition.