Me Anna Dell'Api. Photo : LinkedIn d'Anna Dell'Api

Merejoint la Banque Laurentienne en tant que vice-présidente adjointe des services juridiques.Cette institution bancaire ne lui est pas étrangère, puisqu'elle y a déjà travaillé plus de quatre ans, de janvier 2013 à juin 2017, en tant que conseillère juridique senior.Ce n'était donc qu'un au revoir… long de deux ans.Durant ces deux dernières années, Me Dell'Api a rejoint un cabinet privé que là aussi, elle connaissait déjà. Elle y avait en effet fait son stage du Barreau, puis y était restée pendant six ans.Elle expliquait alors son choix de quitter La Banque Laurentienne ainsi : « Je voulais vraiment revenir à la pratique privée et j’avais gardé contact avec Me Deslauriers, qui a été un excellent mentor. J’ai appris plein de choses à la Banque Laurentienne et je me disais que je pouvais amener ces forces-là au cabinet. »Le domaine de la finance ne lui est pas vraiment étranger, puisqu'elle a aussi travaillé un peu plus d'un an pour un concurrent de La Banque Laurentienne : la BMO, en tant qu'avocate principale. Me Dell’Api est titulaire d’un bac en sciences politiques de l'Université Concordia obtenu en 2002. « J’ai eu un coup de cœur pour les cours que j’ai suivis en droit dans le cadre de cette formation », disait-elle. Elle a donc remis ça pour trois nouvelles années d’études, à la faculté de droit de Sherbrooke. Elle en est sortie diplômée en 2005 et a obtenu son Barreau en 2006.