Me Philippe Frère avait été embauché par La Presse. Photo : Site Web de Lavery

Me Pierre Moreau défendait M. Jutras. Photo : Site Web de PE Moreau Avocat

Mes François Fontaine et Maude Grenier. Photos : Site Web de Norton Rose

, actuellement vice-président principal et chef des revenus publicitaires pour Québecor Média et le Groupe TVA, réclame 122 000 dollars à La Presse, puisqu’il considère que le quotidien a déployé des procédures juridiques abusives à son égard.Rappelons que La Presse souhaitait empêcher son ancien cadre, M. Jutras, de prendre des fonctions similaires en ventes chez Québecor.Le quotidien avait embauché Mede Lavery pour déposer une demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnance d’injonction, le 9 septembre dernier. M. Jutras a fait appel aux services de Me, de PE Moreau Avocat, pour se défendre.Il se basait alors sur la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de Patrick Jutras, qui gérait une équipe de vente d’une centaine de personnes au sein de l’entreprise de presse.Le juge de la Cour supérieure,, n’a vu aucun problème dans le parcours de M. Jutras, critiquant au passage les clauses du contrat de travail, les jugeant vagues et inapplicables.« Les dispositions ratissent très larges », estime le juge, qui soutient que La Presse n’a pas démontré l’intérêt qu’elle aurait à empêcher M. Jutras de travailler dans des entreprises en vente publicitaire autre que des médias d’information, comme écrit au contrat.Mais voilà, après avoir vu les procédures à son égard être rejetées, Patrick Jutras affirme que « les abus commis par La Presse de même que son acharnement judiciaire malicieux lui ont causé un important stress et des inconvénients majeurs », comme on peut le lire dans la requête obtenue par Droit-inc.Il explique que sa défense lui aurait coûté 97 285,10 dollars en honoraires d’avocats. Le surplus demandé au quotidien compenserait « le stress et les inconvénients inhérents aux procédures. »Cette fois-ci, Patrick Jutras fait confiance à Mesetde Norton Rose pour le représenter.