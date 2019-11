Le cabinet a déménagé dans de nouveaux locaux à Toronto, situés dans les quatre derniers étages et demi du TD Centre, au 222, Bay Street, dans le secteur financier de la ville.L'édifice fait partie d’un complexe conçu par, un pionnier de l’architecture moderniste.Norton Rose Fulbright croit que ces nouveaux bureaux, «dotés d’une technologie de pointe et d’aires communes» favoriseront « l’adoption de méthodes de travail plus efficaces ».« Nous sommes très heureux de nos nouveaux bureaux, qui nous offrent un milieu de travail vraiment moderne, dynamique et collaboratif, à l’image de notre marque et de nos gens. Au moment de concevoir ces espaces, nous avons voulu faire mieux et différemment », explique, associé directeur du bureau de Toronto de Norton Rose Fulbright.« Au cours de la dernière décennie, la nature du travail a changé de manière draconienne en raison de la technologie – et notre secteur d’activité n’a pas fait exception. Tout cela a eu des répercussions sur la façon dont travaillent nos gens. Les nouveaux espaces de travail procurent à nos gens les outils et l’environnement dont ils ont besoin pour se sentir engagés et pour accomplir le meilleur travail qui soit pour nos clients », ajoute encore, directrice principale, ressources humaines.Le cabinet se vante de plusieurs caractéristiques attachées à ces nouveaux bureaux, comme des ascenseurs qui s'ouvrent directement dans une zone de réception, des bureaux vitrés et des salles de mieux-être, le tout, décoré avec des œuvres d’art contemporain canadiennes.