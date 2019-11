Frank Carson, au milieu, en avril 2017. Photo : Modesto Bee

, un avocat de Modesto en Californie, a été acquitté d’avoir été la tête dirigeante d’une conspiration visant à tuer le ferrailleur Korey Kauffman. Carson croyait que Kauffman avait volé de la ferraille sur son terrain.Acquitté par un jury en juin dernier, avec deux propriétaires de magasins d’alcool, Me Carson est de retour devant le tribunal, cette fois à titre d’avocat de la défense, pour un de ses co-accusés toujours devant la justice, l’ancien policier de la California Highway Patrol,. Il demande à ce que les accusations de conspiration et d’obstruction de la justice contre M. Wells tombent, rapporte le Modesto Bee.L’avocat a plaidé à la jugeque « le jury avait bien compris » dans son dossier et qu'elle devrait rejeter le dossier contre Wells. « C’est l’essence même de la justice », a-t-il déclaré.La juge a toutefois refusé de fermer le dossier. La procureure générale adjointe,, a affirmé que Wells n'était pas un accusé dans le procès pour meurtre qui s'est conclu en juin, et que le jury n'avait pas encore décidé si Wells était coupable de ses accusations.Lors du procès qui s’est conclu en juin, les procureurs alléguaient que Kauffman avait été tué après avoir été surpris en train de voler des tuyaux d’irrigation sur la propriété de l’avocat Frank Carson. La défense arguait qu’il s’agissait d’une poursuite vindicative avec l’intention de ruiner la carrière de Carson.Kauffman, 26 ans, avait disparu en 2012. Son corps a été retrouvé plus d’un an plus tard dans un endroit reculé de la Stanislaus National Forest dans le comté de Mariposa.Le policier Wells a dû passer 16 mois en prison, avant que les accusations de meurtre contre lui soient abandonnées. Le montant requis pour sa remise en liberté avait alors passé de 10 millions $ à 50 000 $.Neuf personnes ont été accusées pour la disparition et la mort de Kauffman., la seule personne déclarée coupable dans cette affaire, a reçu un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre les autres accusés.