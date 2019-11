Photos : Site Web de Dentons

La Granaudière obtient un financement d’une valeur de plus de 50 millions de dollars de la part de Ressources Québec, Investissement Québec et la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.Ce financement permettra à l’usine de granules de bois issues de la biomasse forestière de compléter la construction de ses installations, d’ici l’été 2020. Dès l’an prochain, des granules de bois seront expédiées vers l’Europe.Le projet créera 180 emplois directs et indirects, dont une cinquantaine à l’usine de production de Saint-Michel-des-Saints.C’est Dentons qui représentait La Granaudière. Les avocats(transactions internationales),et(financement bancaire) ,et(financement en équité) ainsi que(immobilier) ont été affectés au dossier.Ressources Québec, Investissement Québec et la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière était représentée par les avocatset(financement) de Lavery.GDF International SAS, représenté par Blakes, a également souscrit une participation à hauteur de 40 % dans le capital-actions de La Granaudière.Les avocats de Blakesetmenaient l’équipe composée de(services financiers),(immobilier commercial),(droit des affaires et fusions et acquisitions),(construction),(concurrence),(droit du travail),(Litige),(fiscalité),(environnement).