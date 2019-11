Mike Ward devra verser une compensation financière à Jeremy Gabriel. Photo : La Presse Canadienne

Mes Julius Grey et Geneviève Grey de Grey Casgrain.

Me Walid Hijazi.

Dans une décision partagée, l'humoristeest débouté en Cour d'appel et devra verser des dommages-intérêts compensatoires àLa Cour d'appel maintient donc la décision du Tribunal des droits de la personne qui avait tranché en 2016 en faveur du jeune homme qui affirmait avoir été calomnié et dénigré par l'humoriste lors de ses spectacles.L'humoriste devra verser 35 000 $ en dédommagement à Jérémy Gabriel, pour s'être moqué sur scène du handicap de Jérémy Gabriel.Mike Ward était représenté par Mesetde Grey Casgrain. Mesetde Bitzakidis, Clément-Major, Fournier représentait la Commission des droits de la personne. L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour ont retenu les services de MeDans le jugement partagé de deux juges contre un, la Cour explique que l'humoriste est allé trop loin dans ses blagues à l'endroit du jeune homme et que ses propos étaient bel et bien discriminatoires à son égard.Selon les juges, l’humoriste a porté atteinte à l’honneur et à la dignité de Jérémy Gabriel et c’est pourquoi la condamnation est maintenue.La mère de Jérémy Gabriel, qui demandait elle aussi un dédommagement, ne sera cependant pas indemnisée.