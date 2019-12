Me Vicky Trépanier. Photo : Site Web de Lavery

Me Wiam Mahroug. Photo : Site Web de Lavery

Anne-Julie Loiselle. Photo : Site Web de Lavery

Me Pierre-André Hamel. Photo : Site Web de Lavery

Me Marie-Josée Desjardins. Photo : Site Web de Lavery

Lavery annonce l’embauche deetà son groupe des affaires.Me Trépanier intègre le cabinet en tant qu’avocate-conseil. Barreau 2002, elle était auparavant vice-présidente des affaires juridiques chez Congebec, un fournisseur canadien d’entreposage.C’est chez BCF qu’elle débute sa carrière, avant de joindre Graymont Limited, où elle est conseillère juridique. Elle poursuit ensuite sa vie professionnelle dans la fonction publique, en tant que chef de poste du bureau du Québec à Toronto-Vancouver.Un an après avoir obtenu ce poste, l’ancienne de l’Université Laval devient secrétaire générale et vice-présidente de l’Agence métropolitaine de transport.Dans le cadre de son nouvel emploi, elle conseille des sociétés privées et des entrepreneurs en matière de fusion, d’acquisitions, de désinvestissement, de financement et de gouvernance.C’est du haut de ses 25 ans de Barreau que Pierre-André Hamel, anciennement chez Therrien Couture, s’amène chez Lavery.Ancien de l’Université de Montréal, Me Hamel entame sa carrière au sein de la pratique MacDougall Caron, pour ensuite joindre Coudert, Frères Avocats, et éventuellement Lafleur Brown.Il rejoint ensuite Gowlings, où il grimpe jusqu’au rang d’associé, en 2007.Au cours de sa carrière, il a notamment conseillé le Fonds d’investissement hypothécaire canadien dans le cadre d’un refinancement de 35 000 000 $ pour un immeuble au centre-ville de MontréalChez Lavery, il concentre sa pratique en droit commercial transactionnel , principalement en financement bancaire et immobilier.Notons également son spectaculaire changement de lunettes au cours des dernières années.Eh oui, c’est en disant adieu à DLA Piper que Wiam Mahroug plie bagages, et débute un nouvelle aventure chez Lavery.L’avocate concentrera sa pratique en fusions et acquisitions ainsi qu’en valeurs mobilières, ce qui la mènera à conseiller et représenter des clients en matière de réglementation, de financement et de gouvernance.Barreau 2016, la juriste a lancé sa carrière chez Laframboise Gutkin. Auparavant, elle habitait en France, elle qui a obtenu un baccalauréat en administration à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.Depuis son arrivée dans la Belle Province, l’ancienne de l’Université Laval s’implique énormément, elle qui est membre des Jeunes Alliés de Moisson Montréal, du comité socioculturel de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et formatrice-bénévole au profit d’Éducaloi.Pour sa part, Me Anne-Julie Loiselle tourne le dos à Dentons, où elle a effectué son stage du Barreau en février dernier. Chez Lavery, sa pratique sera axée principalement en droit transactionnel, fusion et acquisition et droit des sociétés.Elle a étudié le droit à l’Université d’Ottawa, où elle a été assistante de recherche pour la professeureL’avocate détient aussi un diplôme d’études supérieures spécialisés en droit des affaires obtenu à l’Université de Montréal.Finalement, la notaire Marie-Josée Desjardins épaule le groupe de droit des affaires de Lavery en matière de droit immobilier. Ainsi, elle conseille fréquemment ses clients dans la rédaction de contrats d’achat et de vente avec financement.Elle agit également comme conseillère juridique auprès d’organismes gouvernementaux dans le cadre de mandats concernant les réseaux de services publics, notamment dans des transactions d’acquisitions, de dispositions d’immeubles et dans la rédaction d’actes de servitudes et les examens des titres.Me Desjardins est chargée de cours à la faculté de droit de l’Université de Montréal depuis 2006, au sein du programme de maîtrise de droit notarial.La notaire a obtenu son baccalauréat en droit ainsi que son diplôme de droit notarial au sein de cette institution d’enseignement.