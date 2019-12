Quelles universités du Québec se sont classées? Photo : Site Web de l'Université McGill, de l'Université de Montréal et de l'Université Laval, et du ''World University Rankings''

Enseignement : environnement d’apprentissage (32,7 %)

Recherche : volume de publications, revenus et renommée (30,8 %)

Citations : portée et influence de la recherche (25 %)

Renommée internationale : corps professoral, étudiants et recherche (9 %)

Apport à l’industrie : innovation (2,5%)

Chaque année, Times Higher Education fait un classement des meilleures universités du monde : le World University Rankings 2020.Encore une fois, la prestigieuse université américaine Stanford est au premier rang des facultés de droit, suivie de près par sa compatriote, la Duke University, puis par l’Université de Cambridge en 3e place.Qu’en est-il du Canada et du Québec? L’édition 2020 des meilleures universités du monde a vu quelques changements notables dans les facultés de droit canadiennes par rapport à l’année 2019… et pas tous positifs.10. University of Toronto2019 : 11e position2019 : 14e position34. University of British Columbia2019 : 19e position66. York University2019 : 44e position92. University of Ottawa2019 : 93e position2019 : 101e position2019 : 98e positionParmi les facultés de droit canadiennes, l’Université de Toronto est toujours la reine, et a même gagné une position au classement pour atteindre le 10e rang mondial.Les autres facultés du Canada n’ont pas eu cette chance. Toutes ou presque ont perdu des points par rapport à 2019… sauf la Faculté de droit de l’Université de Montréal, qui refait le Top 100 cette année! L’UdM entière a d’ailleurs grimpé au 85e rang mondial, alors qu’elle n’était qu’au 108e l’an dernier.« L’Université de Montréal est l’une des rares universités francophones au monde et la seule université francophone canadienne à figurer dans le groupe des 100 meilleures universités du monde », souligne le conseiller en communicationsur le site de la Faculté de droit.Les autres facultés québécoises font malheureusement piètre figure cette année. McGill a chuté de huit rangs, et l’Université Laval de trois.Où est l’Université du Québec à Montréal, d’ailleurs? Nulle part. Le Département des sciences juridiques ne figure pas au classement 2020, alors qu’elle était en 151e position l’an dernier.« Je suis quand même surpris », confie le directeur du département« La situation n’a pas changé de manière drastique entre l’année dernière et cette année. On a les mêmes contingents, les étudiants qu’on reçoit sont aussi forts, sinon plus que l’année dernière. Le dernier étudiant qui a été admis a une très bonne moyenne au niveau de la cote R, même chose pour les étudiants qui entrent sur base universitaire. »La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke n’est pas non plus au classement, mais c’est normal : la faculté ne remplit pas tous les critères pour y figurer.Pour les curieux, sachez que l’Université de Sherbrooke et l’UQAM (au complet, pas juste les facs de droit) occupent toutes deux en 2020 le 601e rang mondial, la même position que l’an dernier.Le Times Higher Education se base sur les variables suivantes pour faire son classement annuel World University Rankings pour les facultés de droit :Ne sont pas admises au classement les facultés de droit qui publient moins de 100 recherches aux cinq ans et où 1 % du corps professoral ne pratique pas activement en plus d’enseigner (minimum 20 professeurs).